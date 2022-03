Salò, donazione in ricordo di Greta ed Umberto

(red.) I Commercianti di Salò (Brescia), che fanno parte della “Comunità Salodiana”, profondamente scossa dalla tragedia che, lo scorso 19 giugno, ha strappato alla vita Greta Nedrotti, 25 anni ed Umberto Garzarella, 37, morti nell’incidente nautico avvenuto nelle acque del Garda e per la cui vicenda di sta svolgendo, a Brescia, il processo a carico di due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teissman, accusati di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio, hanno voluto celebrare il ricordo dei due giovani scomparsi attraverso una raccolta fondi tra i suoi associati in parte utilizzati per un omaggio floreale in occasione dei funerali, ma la maggior parte donati al “Gruppo Volontari del Garda” che, d’accordo con le famiglie dei ragazzi, stanno raccogliendo una importante somma per il “progetto rov Greta & Umberto” destinato alle attività di ricerca strumentale subacquea.

“Questo ‘progetto rov’ “, viene spiegato da Andrea Maggioni, Presidente Salò Promotion – Associazione Commercianti Salodiani, “è sincretismo di quanto le Famiglie e la Comunità hanno dovuto attraversare nell’ultimo anno, ponendo insieme il ricordo delle vittime, la sofferenza dei loro familiari, l’abnegazione dei volontari durante le ore successive alla tragedia, lo sgomento di una comunità e l’impegno di coloro che stanno continuando a tenere viva la memoria di Greta ed Umberto”.

“In quest’ ottica”, viene spiegato, “abbiamo deciso di contribuire con una somma all’acquisto del rov”.

Maggioni esorta poi la cittadinanza ed i colleghi “a fare una donazione ai Volontari del Garda per consentirne l’acquisto; certi che insieme all’introduzione dell’omicidio nautico, ad una maggiore attenzione durante la navigazione e ad una esemplare sentenza nei confronti dei responsabili si possa rendere omaggio a Greta ed Umberto”.