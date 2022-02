Orzinuovi, candidature aperte per il Premio giornalistico Toresini

(red.) Il Comune di Orzinuovi (Brescia) ha istituito, nel 2021, la prima edizione del “Premio Giornalistico Nazionale” intitolato alla memoria di Marco Toresini, reporter bresciano prematuramente scomparso nel 2020.

Per l’anno in corso è stata indetta la seconda edizione, alla quale posso prendere parte i giornalisti under 35 professionisti freelence e/o collaboratori delle redazioni giornalistiche con un articolo d’inchiesta giornalistica relativa a temi di denuncia sociale, pubblicato fra il 01/01/2020 e il 28/02/2022.

Al miglior articolo foto/giornalistico sarà riconosciuto un premio in denaro come indicato nel bando.

​La domanda al bando è da presentare entro le 12,30 del 31 maggio 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Orzinuovi, tramite posta o pec.

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web del Comune di Orzinuovi

Il vincitore sarà invitato alla Cerimonia di Premiazione che si terrà nel mese di settembre 2022, dove presenterà la sua inchiesta.