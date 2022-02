Muore a 26 anni per un male incurabile, avviata raccolta fondi

(red.) L’ondata di solidarietà è stata così travolgente che bastati solo due giorni a Michael Bonazzoli per raccogliere sulla piattaforma GoFundMe 24mila euro. I soldi andranno alla famiglia dell’amico Mattia Ponzoni, il 26enne di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, recentemente scomparso.

Il giovane, che lavorava per un’importante società di effetti speciali negli spettacoli di Travagliato, in provincia di Brescia, e che ha collaborato con grandi artisti italiani, è stato portato via da un male incurabile.

“Mattia – scrive Bonazzoli – ci ha lasciato un vuoto che difficilmente riusciremo a colmare. Come tanto abbiamo voluto bene a lui e per sempre gli vorremo, oggi ci stringiamo forte al papà Luigi, la mamma Daniela e la sorella Chiara”.

“Noi gruppo di amici – continua – abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per donare un aiuto economico concreto alla sua famiglia che, purtroppo, non potrà più contare anche sul sostegno economico di Mattia”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/per-sempre-ciao-ponzo