Lingua Madre, Brescia celebra la multiculturalità

(red.) Da sabato 19 a domenica 27 febbraio, a Brescia, nove giorni di eventi in occasione della Giornata Internazionale della lingua madre, celebrata il 21 febbraio per ricordare il diritto inalienabile di mantenere la propria lingua madre.

Saranno proposti incontri riguardanti il dialetto bresciano, le lingue di altri paesi e i codici per chi ha bisogni comunicativi speciali (laboratori in comunicazione aumentativa alternativa, letture in LIS e incontri con laboratorio in Braille).

Uno spazio sarà stato dato anche alla comunicazione “oltre le parole”, attraverso due mostre fotografiche e una pittorica.

Le biblioteche cittadine di San Polo, Villaggio Sereno e Prealpino proporranno letture in lingua per bambini dai 6 anni e/o laboratori. Alla biblioteca del Prealpino, ci sarà inoltre una mostra con diversi albi illustrati per l’infanzia, provenienti da diversi Paesi.

Anche la musica sarà protagonista degli eventi, grazie alla presenza di Julieta Espina Lisanti.

Saranno trasmessi sui social network diversi video-spot di promozione culturale di alcuni luoghi della cultura cittadina realizzati dai ragazzi del CFP Educo.

La Cooperativa Il Mosaico ha predisposto una pubblicazione che verrà distribuita gratuitamente a scuole e biblioteche ed alla cittadinanza che ne farà richiesta.

Il 26 febbraio sarà la giornata dedicata al Bangladesh: l’Associazione Bangla Academy presenterà il suo Paese d’origine attraverso diverse attività, con la presenza del Console Generale del Bangladesh.

L’accesso è consentito solo con la certificazione verde rafforzata (Super Green Pass). Tutto il programma è consultabile a questo link