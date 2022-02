Accordi per l’innovazione, incontro informativo venerdì a Corte Franca

(red.) Proseguono gli appuntamenti con gli eventi organizzati dall’Onorevole Danilo Oscar Lancini deputato al Parlamento Europeo e membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). il nuovo appuntamento è previsto per venerdì 18 febbraio alle ore 17:00 a Timoline di Corte Franca c/o Borgo Santa Giulia, dove verrà focalizzata l’attenzione sugli accordi per l’innovazione come previsto dal decreto MISE del 31 dicembre u.s.

“Con due sportelli agevolativi da 500 milioni di euro l’uno” sostiene Lancini, “si aprono interessanti opportunità per le nostre imprese che potranno presentare, anche congiuntamente con un massimo di 5 partner per piani di lavoro, importanti progetti nell’ambito della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale con agevolazioni del contributo a fondo perduto e/o di finanziamenti agevolati.” Continua Lancini “in questi accordi potranno essere coinvolte anche le Regioni che cofinanzieranno l’accordo con contributi a fondo perduto o con finanziamenti agevolati per una percentuale almeno pari al 5%. Il decreto prevede poi tra i punti di ammissibilità delle agevolazioni che i progetti dovranno riguardare un’area di intervento del Programma europeo “Horizon Europe”, il programma quadro dell’Unione europea dedicato alla ricerca ed alla innovazione con una dotazione finanziaria di 95,5 miliardi di euro”. Con questi accordi è interessante notare come MISE, Regioni ed Europa possano, pur seguendo strade parallele, viaggiare sullo stesso binario con un’unica destinazione: concedere interessanti agevolazioni alle nostre aziende per lo sviluppo ed il sostegno dell’economia nazionale.

Interverranno all’evento illustri professionisti e rappresentanti delle istituzioni quali il Dr Giuseppe COSTA, direttore della delegazione di Regione Lombardia presso Unione europea, Il Dr Gianmarco SENNA Presidente della IV Commissione permanente attività produttive, istruzione formazione ed occupazione Regione Lombardia; il Dr. Alessandro GALIMBERTI, giornalista Sole 24 Ore -Norme & Tributi – Past President Ordine giornalisti Lombardia ed il Dr. Valerio VALLA CEO dello Studio Valla ed esperto in finanza agevolata. Moderatore della serata sarà l’illustre Prof. Tonino ZANA esperto giornalista e scrittore.

