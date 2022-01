Benessere animale, il Comune di San Felice in prima linea

(red.) Si è tenuto lunedì 24 gennaio 2022, un webinar per portare chiarezza su un tema attuale, che è stato oggetto di diversi interventi legislativi, atti a proteggere gli animali e disciplinare la convivenza con l’uomo, tutelando la salute pubblica e sociale.

Ettore Correndo, Consigliere con incarico al Benessere animale del Comune di San Felice del Benaco (Brescia), è intervenuto come relatore, portando la sua esperienza amministrativa, insieme a Roberta Vitali, responsabile dell’Unità operativa Igiene urbana, tutela animali d’affezione e pet therapy e Cinzia Ardigò della Polizia Locale del Comune di Brescia.

L’iniziativa, promossa da ACB (Associazione Comuni bresciani) grazie alla Direttrice Veronica Zampedrini e Sistema Sanitario Regione Lombardia ATS Brescia, è finalizzata alla creazione di un Gruppo istituzionale di lavoro, per il supporto agli associati sulla tematica.

“In quanto Amministratore, sono recettore di istanze della cittadinanza per le più svariate tematiche, quali una spiaggia per cani e uno sgambatoio (da attuare prossimamente), criticità estive riguardo alla dermatosi del bagnante, fatto ricorrente sul lago di Garda, eradicazione nutrie ed allontanamento piccioni da edifici storici con uso di falchi addestrati. Tutte materie che sono state affrontate dall’Amministrazione e che hanno visto, in alcuni casi, il

compiersi di ordinanze sindacali, soprattutto in merito alla conduzione degli animali, al divieto di nutrimento delle anatre a lago”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di una decina di Comuni unitamente ad una quindicina di volontari interessati e già attivi sul territorio, si è incentrato in particolar modo sull’argomento della cura di colonie feline.

“A San Felice del Benaco”, ha spiegato il consigliere comunale, “sono presenti due colonie feline, a conduzione di singole volontarie residenti e con le usuali criticità del caso, e considerate le richieste in tal senso, ritengo che con la loro adesione e coinvolgendo alcune nostre associazioni locali, vi sia la reale

possibilità di realizzare un rifugio/oasi felina”.