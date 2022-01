Brescia, pellegrinaggio a piedi lungo il percorso delle Pietre d’inciampo

(red.) Sabato 29 gennaio 2022 si terrà il pellegrinaggio a piedi lungo il percorso delle Pietre d’inciampo a Brescia per tenere viva la memoria dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio e per ricordare il valore quanto mai attuale della pace.

Ad ogni tappa del cammino sarà proposto un breve ricordo sulla base delle biografie raccolte dagli studenti che nel corso degli anni hanno collaborato al progetto Pietre d’inciampo. Le preghiere saranno proposta da don Battista Dassa.

Il ritrovo è alle ore 8,30 alla Stazione di Brescia. È prevista una sosta con pranzo al sacco all’Oratorio della Pace e l’arrivo alla Chiesa di Santo Spirito (via don Giacomo Vender) alle ore 15, cui seguirà la Messa. Come iscriversi.