Un corso di birdwatching on-line con il supporto del Parco dell’Adamello

(red.) Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2021 – 2022”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo, organizza un corso di birdwatching on- line a cura del Dott. Paolo Trotti, Naturalista ornitologo e responsabile del CRAS e Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, nonché ornitologo della Riserva Torbiere del Sebino.

PROGRAMMA

• 1° lezione – lunedì 17 gennaio 2021 – dalle 20 alle 22

Introduzione, strumenti di campo e consigli per l’osservazione; cenni di ecologia e fenologia negli uccelli;

• 2° lezione – lunedì 24 gennaio 2021 – dalle 20 alle 22

passeriformi e non passeriformi: alcuni esempi e cenni sulle principali caratteristiche. Quali specie attenderci in relazione all’ambiente in cui ci troviamo: gli uccelli dei centri abitati.

• 3° lezione – lunedì 31 gennaio 2021 – dalle 20 alle 22

Gli uccelli delle zone umide e quelli di montagna, prati pascoli e bosco.

QUOTA A PERSONA: € 40.00 intero corso

€ 15.00 singola lezione

Per info ed iscrizioni: tel. 348.459.5374 – lontanoverde@gmail.com

Paolo Trotti 340.760.0431