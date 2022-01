Sarezzo, al Primo Levi studentesse volontarie all’hub vaccinale

(red.) Un progetto della scuola Primo Levi di Sarezzo (Brescia) che offre alle studentesse dell’indirizzo professionale socio-sanitario la possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro e, al contempo, offrire un servizio al nuovo hub vaccinale dedicato ai bambini nella fascia 5-11 anni.

Si tratta di un progetto avallato da Asst e che prevede che, a fianco del centro vaccini già attivo da circa un anno nella palestra dell’istituto superiore valtriumplino, anche l’aula magna sia dedicata alle somministrazioni. Quattro le linee vaccinali che saranno in funzione dalle 8 alle 14 (per il momento) la domenica mattina, a partire dal 9 dicembre.

Ad occuparsi dell’accoglienza saranno una ventina di studentesse, formate per il ruolo che andranno a svolgere a fianco dei volontari della Protezione Civile.