Mompiano, il presepe degli gnari sposa il “Bosco per il futuro”

(red.) Dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 è possibile visitare il presepe installato lungo il sentiero all’aria aperta di ArteValle/Polveriera di Mompiano (Via Valle di Mompiano, 89) a Brescia.

Quest’anno il Presepe allestito dai Gnàri dè Mompià e dalla Fondazione Bobo Archetti è incentrato su un progetto che guarda al futuro, ai cambiamenti climatici che devastano il pianeta, per contrastare l’insopportabile inedia di chi può fare qualcosa. Un progetto che non pensa a domani o dopodomani, ma proprio al futuro lontano: al 2422. Un progetto che guarda alle generazioni che non sono ancora nate, a cui lasciare un segno di speranza.

Il progetto “Un Bosco per il Futuro – Woods for Future” prevede la realizzazione di due itinerari didattico-naturalistici che condurranno al bosco, con un’area a tutela integrale e una a tutela parziale, dove avviare il progetto del Bosco Secolare: un impegno a lasciare alle generazioni future un luogo naturale integro e recuperato alla naturalità, ma non abbandonato all’incuria.

Uno sguardo utopistico, simbolico, che lancia una sfida e una prospettiva per il futuro.

Anche quest’anno il presepio dei Gnari dè Mompià è installato in Arte Valle ma, a differenza dall’anno scorso, è stata collocata una Natività anche presso la tradizionale Grotta della Valle di Mompiano, al termine del consueto sentiero che parte dal Rifugio.

Sarà possibile visitarlo liberamente seguendo le indicazioni di percorso per assicurare il distanziamento ed evitare assembramenti (Covid-19).

Se consentito, in base alle indicazioni di contenimento Covid, verrà predisposto un punto di ristoro (bevande calde) presso l’InfoPoint del Parco (posto di guardia della Polveriera) che garantisca il distanziamento e il divieto di assembramento nei pomeriggi del 24-25-26 dicembre 2021 e 1-2-6-8-9 gennaio 2022.

Per informazioni scrivere a: e20gnarimompia@gmail.com