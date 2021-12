“Sostenibilità energetica e transizione ecologica”, seminario del Don Milani

(red.) Le grandi sfide a cui siamo chiamati per uno sviluppo sostenibile rendono necessario l’avvio di processi partecipativi attraverso collaborazioni in spazi fisici e virtuali. E così, in vista della quarta edizione della Biennale della Prossimità, che si svolgerà a Brescia dal 10 al 12 giugno 2022, una significativa tappa di avvicinamento è in programma lunedì 13 dicembre alle ore 10 nella Sala Scalvini del Centro Fiera del Garda, in via Brescia a Montichiari, dove l’Istituto statale Don Milani organizza un seminario di studi dedicato agli intrecci fra “sostenibilità energetica, transizione ecologica, Agenda 2030 e prossimità”.

Interverranno gli operatori dell’Alta Scuola per l’Ambiente della Università Cattolica del Sacro Cuore, Maurizio Tira (rettore e ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli Studi di Brescia) e Roberto Zini (presidente di Farco Group). Per informazioni e iscrizioni si può telefonare allo 030-3690338 o compilare il modulo sul sito www.biennaleprossimita.it/percorso-locale/.