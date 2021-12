Colli dei Longobardi, eventi natalizi dall’11 dicembre al 15 gennaio

(red.) Sarà ancora un Natale diverso, condizionato da una situazione di emergenza sanitaria, che ha determinato le attività che si realizzeranno, e da un clima di incertezza che ha caratterizzato tutto l’anno che sta per chiudersi. Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, con i Comuni che afferiscono al proprio territorio di competenza, ha cercato, però, il punto di equilibrio tra priorità e vincoli di carattere sanitario, legittime ragioni dell’economia ed esigenze della dimensione comunitaria, con la volontà di recuperare e rileggere i significati del Natale, per essere, come ogni anno, territorio del Natale.

“Il programma dell’iniziativa, frutto di partecipazione e co-progettazione tra i diversi attori, con una regia di tutti e nove i Comuni del territorio – afferma il Presidente Flavio Bonardi – ha al centro il tema della nascita e della rinascita, esplorato soprattutto attraverso il riferimento alla luce ed ai temi tradizionali del Natale”.

Raccoglie in un unico cartellone tutti i contributi che sono stati proposti dal territorio, descritti puntualmente sul sito dedicato www.stradadelvinocollideilongobardi.it. Ricco il programma di eventi che dall’11 Dicembre al 15 Gennaio p.v. si articoleranno nei Comuni di Brescia, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montichiari, Montirone, Poncarale e Rezzato, grazie anche alla preziosa collaborazione di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Visit Brescia, Radio Bruno, Autobase, Lavorando.com, Consorzio del Montenetto, Consorzio del Botticino e Museo Mille Miglia di Brescia