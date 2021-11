Palazzolo sull’Oglio, in 2mila per dire “grazie” alle Penne Nere

(red.) Al Palafiera di Palazzolo sull’Oglio si è svolta la giornata “Orgoglio e memoria”, celebrazione delle Penne nere di Brescia e di Bergamo.

Presenti il neo comandante Ignazio Gamba e il presidente dell’ Ana Sebastiano Favero e, anche, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, i sindaci di Palazzolo, Gabriele Zanni, diversi colleghi dei paesi vicini, e i sindaci di Brescia e Bergamo, Emilio Del Bono e Giorgio Gori.

Il ricordo degli alpini deceduti, anzi, “andati vanti”, organizzato dall’ Ana con un accesso limitato alla manifestazione, seguendo il rispetto della normativa anti Covid, ha visto comunque la presenza di oltre 2mila persone, tra gruppi e sezioni di Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Friuli.

Presenti anche i sindaci di Brescia, Emilio del Bono e di Bergamo, Giorgio Gori che hanno espresso la gratitudine agli Alpini, per il loro incessante contributo, in ogni momento, anche in quelli più difficili.

Presente anche l’arcivescovo emerito di Siena, Gaetano Bonicelli, 97 anni, ordinario militare. Al termine degli interventi, la Santa Messa e la consegna di una spilla ricordo ai partecipanti.