Al via sabato e domenica Dentrocasa Expo 2021

(red.) Il comparto dei mobili e dell’arredamento mostra segnali di ripresa: nel 2020 il tasso di crescita in Italia è stato del 2% per un valore complessivo di 15 miliardi di euro. Sulla scia della pandemia che ha modificato il rapporto con la casa, Dentrocasa Expo 2021, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor, si apre al Brixia Forum di via Caprera con un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita da sabato 27 e domenica 28 novembre e poi il 3, 4 e 5 dicembre.

La casa torna ad essere al centro della vita quotidiana. Uno degli effetti dei lockdown causati dall’emergenza Covid, è sicuramente la riscoperta della vita in casa, lo smart working e la conseguente rivalutazione del valore degli spazi e dei comfort nell’home living. Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione, l’ottava, che nasce nel segno del profondo rinnovamento e che raccoglie le migliori proposte per la casa e soluzioni per la qualità dell’abitare. Una grande manifestazione aperta al pubblico in cerca dell’ultima tendenza d’arredo spaziando dall’artigianato, agli accessori, al design, all’arredamento e persino agli allestimenti floreali.

Numerosi anche i seminari organizzati per dare spunti, suggerimenti e soluzioni in linea con le esigenze dei visitatori.

Sarà inoltre presentato, in uno spazio relax, un ricco programma musicale gestito dall’associazione Musicalmente, che coinvolgerà giovani musicisti e noti maestri, in concerti classici. Per le famiglie, sarà anche allestito un parco giochi interno gratuito per lasciare i bambini e visitare comodamente la fiera con la possibilità di pranzare, cenare o semplicemente gustarsi un’ottima colazione, merenda o aperitivo.

L’ingresso è gratuito, previa iscrizione su dentrocasaexpo.it. Orari: venerdì, dalle 17 alle 22.00, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.