Giornata nazionale degli alberi, le iniziative nel bresciano

(red.) Domenica 21 Novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che impone ai Comuni sopra i 15.000 abitanti di piantare un albero per ogni nato a partire dal 16 febbraio 2013, individuando un’area sul proprio territorio comunale da destinare a forestazione urbana, con uso di piante autoctone. Anche quest’anno Legambiente Lombardia promuove la Festa dell’Albero, l’annuale campagna che mira ad aumentare e migliorare la superficie boscata e il verde urbano mettendo a dimora alberi e arbusti autoctoni in tutta la Lombardia, con l’obiettivo di consolidare la rete ecologica regionale.

“Gli alberi svolgono un ruolo importante proteggendoci dall’inquinamento atmosferico e acustico, sono alleati necessari nell’adattamento al clima che cambia, perché contribuiscono a mitigare gli effetti della crisi climatica e a salvaguardare la biodiversità. Da troppo tempo ormai subiscono incessantemente la minaccia dell’avanzare del consumo di suolo, che cancella il verde e frammenta gli ecosistemi”, spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Per questo è necessario promuovere azioni di riforestazione delle nostre città. Siamo orgogliosi di raccontare anche quest’anno l’esistenza di una consolidata rete associativa e partecipativa che la Festa dell’Albero contribuisce a creare, con l’obiettivo comune di estendere il patrimonio naturale della nostra regione”.

In provincia di Brescia il circolo Legambiente Ilaria Alpi di Erbusco, l’Associazione “I Frattimi”, Associazione Skatepark invitano a partecipare alla messa a dimora di 50 alberi sabato 20 dalle 9.30 alle 12.30 presso l’area Skatepark di via Gavazzino a Palazzolo sull’Oglio.

Domenica 21 dalle 9.30 alle 12.30 a Cologne saranno piantati 160 alberi. Nella mattinata di sabato in diversi plessi scolastici di Brescia, Cologne, Palazzolo, Castrezzato, Borgo Satollo, Castenedolo, Montirone e Travagliato i bambini saranno accompagnati dai volontari di Legambiente in attività di messa a dimora di arbusti e cura del verde.