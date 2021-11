Castegnato, una panchina rossa per Elena Casanova

“Chi ama protegge, non ferisce” è la frase, scritta in caratteri bianchi, apposta sulla panchina che il Comune di Castegnato inaugurerà il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Il manufatto è stato donato dall’Associazione Boom di Brescia ed è stata collocata proprio nel punto in cui Elena ha perso la vita sotto i colpi brutali del rancore di un uomo che, probabilmente, non si rassegnava all’addio. Dalla panchina rossa partirà un corteo organizzato in collaborazione con la parrocchia.