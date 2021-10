Teatro Grande, progetto “Open” per guide inclusive

(red.) Il “Progetto Open”, promosso dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia, giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

Dal 2017 tutti gli spettacoli della Stagione d’Opera sono infatti fruibili da spettatori ciechi, ipovedenti, sordi e ipoudenti grazie all’ausilio dell’app MobileConnect e ai percorsi di avvicinamento alla comprensione delle rappresentazioni. Dopo aver coinvolto i destinatari del progetto in qualità di

spettatori e visitatori attraverso percorsi sensoriali, audiodescrizioni, visite in LIS e amplificazione acustica, la Fondazione del Teatro Grande propone ora una nuova iniziativa partecipata.

Sabato 6 novembre, dalle 15 alle 19, sarà realizzato un corso per aspiranti guide inclusive dedicato a ragazzi e ragazze, tra i 14 e i 25 anni, provenienti dalle comunità cieche e sorde del territorio.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo del Teatro intraprendendo un percorso di formazione e incontro con esperti del settore in ambito museale, artistico, dell’accessibilità, della progettazione inclusiva e della Lingua dei Segni Italiana.

Dopo una prima parte teorica seguirà una attività laboratoriale in cui verrà simulato il percorso guidato negli spazi del Teatro Grande. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.

La partecipazione al corso è gratuita e non sono richiesti requisiti specifici se non la curiosità e il desiderio di sperimentare il Teatro Grande in modi nuovi e accessibili. Per informazioni e iscrizioni è sufficiente inviare una mail all’indirizzo accessibilita@teatrogrande.it.

Nei mesi di novembre e dicembre inoltre le aspiranti guide avranno la possibilità di condurre dei percorsi guidati inclusivi rivolti a bambini, ragazzi e adulti con e senza disabilità. Il primo di questi appuntamenti si terrà domenica 7 novembre alle 11 e sarà l’occasione per sperimentare quanto acquisito nella giornata di formazione di sabato. Il percorso è aperto a tutti (posti limitati).

Per partecipare è necessario mandare una mail all’indirizzo accessibilita@teatrogrande.it.