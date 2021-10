Desenzano, a Le Vele festa di Halloween, magia, laboratori e trenino per i bimbi

(red.) Un autunno ricco di eventi dedicati ai bambini, alle famiglie e ai clienti quello che si apre presso il Complesso Commerciale Le Vele di Desenzano.

Si comincia sabato 30 e domenica 31 ottobre: una due giorni dedicata ad Halloween, la festa più paurosa dell’anno, che ha conquistato la fantasia di grandi e piccini.

Sabato 30 e domenica 31 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, si tengono laboratori per “piccoli mostri” e trucchi da vera “strega” a cui domenica si aggiunge un mostro pallonaro. Sempre domenica 31, in attesa della notte di Jackie O’, alle 16,30 nella galleria, andrà in scena uno spettacolo di magia e bolle di sapone. In coincidenza con la festa di Halloween, nell’ex area bimbi, arriva dal 29 ottobre fino al 31 gennaio 2022 una nuova attrazione: il trenino gratuito per tutti i bambini per divertirsi e viaggiare con la fantasia.

Dal primo weekend di novembre tornano poi i Mercatini a tema: si parte il 6/7 novembre con il Mercatino del Vintage, seguirà il 13/14 quello dedicato alle creazioni dell’Artigianato, mentre il 27/28 novembre grande spazio al Mercatino di Aspettando il Natale e dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 saranno sempre presenti in galleria i Mercatini di Natale con tante originali idee regalo da mettere sotto l’albero per amici e familiari.