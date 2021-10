Grana Padano porta in teatro la “Smart Future Academy Online”

(red.) “L’idea di dedicare il primo evento nazionale dello Smart Future Academy Online al mondo del “Teatro” rappresenta per noi un’ulteriore punto di incontro con l’Associazione organizzatrice in quanto Grana Padano e il teatro hanno in comune una storia millenaria, fatta di dedizione e lavoro dietro le quinte per dare al pubblico e ai consumatori lo spettacolo e il prodotto finale migliore possibile”.

Con queste parole Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela Grana Padano rinnova il sostegno del formaggio DOP più consumato al mondo al primo evento nazionale dell’Associazione bresciana Smart Future Academy che si sta svolgendo in queste ore e ha come tema il “Teatro” e i suoi principali protagonisti.

In particolare, gli studenti hanno il piacere di ascoltare e dialogare con 5 figure di spicco di altrettanti teatri storici italiani: Umberto Angelini, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Grande e Direttore Artistico della Triennale di Milano; Fulvio Macciardi, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Comunale di Bologna; Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma; Francesco Giambrone, Sovrintendente TeatroMassimo Palermo e Fortunato Ortombina, Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia.

L’innovativo progetto è rivolto alle scuole superiori e ha come obiettivo aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare “da grandi” attraverso il contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. In questa prima edizione nazionale artisti, tecnici, scenografi così come gli addetti alla logistica, alla comunicazione, le sartorie teatrali e tutti i professionisti di un patrimonio culturale che contraddistingue l’Italia nel mondo, racconteranno agli studenti le professioni di una realtà di grande fascino e vitalità dove la cultura, l’arte e le altissime professionalità del nostro Teatro costituiscono ancora oggi un’opportunità per le giovani generazioni.

“Grana Padano è al fianco di Smart Future Academy sin dalla prima edizione perché crede fortemente nelle nuove generazioni e nella possibilità di dialogare con i giovani alla scoperta dei loro talenti, dando loro spunti di riflessione in merito alle scelte da compiere durante la vita – ha commentato il presidente Zaghini – Grazie ad eventi come lo Smart Future Academy, possiamo trasmettere ai ragazzi la passione, i valori e l’etica necessari per approcciarsi al mondo del lavoro, sia esso quello agricolo del produttore di formaggio o quello creativo legato al mondo dell’arte.”.