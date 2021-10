Brescia, mascherine rosse nei bar contro la violenza sulle donne

(red.) Un piccolo gesto, ma di grande impatto, per dire “no” alla violenza. Lo hanno espresso, sabato sera, i locali aderenti all’associazione “Carminiamo”, che hanno deciso di indossare una mascherina rossa per ricordare Elena Casanova, uccisa a martellate dall’ex fidanzato mercoledì scorso a Castegnato (Brescia).

Ad aderire all’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne quasi tutti i bar aderenti e come è stato spiegato, si è trattato di un “piccolo gesto per sostenere la lotta alla violenza contro le donne, Basta! Ora qualcuno capirà il perché delle mascherine rosse”.

L’idea è stata del presidente di “Carminiamo”, Francesco Catalano (anche presidente del Consiglio di Quartiere), il quale, dopo avere preso parte al presidio contro i femminicidi che si è svolto venerdì in piazzetta Bell’Italia, ha lanciato l’idea agli altri soci , attivandosi per procurare e distribuire le mascherine ai baristi ed alle bariste.

La mascherina rossa ha suscitato la curiosità degli avventori, fornendo un’occasione di dialogo su un tema di grande attualità e che sembra subire una recrudescenza, come riportano i dati anche nel bresciano, dove, in 12 mesi, sono quattro le donne vittima della violenza di mani maschili. L’ultima, appunto, Elena Casanova, ma senza dimenticare Giuseppina Di Luca, uccisa solo un mese prima dal marito da cui si stava separando dopo 26 anni di matrimonio e, ancora, Shegushe Paeshti, pure lei uccisa dal marito che si è poi tolto la vita e Viktoriia Vovkotrub, ammazzata dal compagno violento.

Mascherine rosse come le scarpe, come le panchine, come i nastri, tutti simboli che richiamano e pongono l’accento su un fenomeno che appare dilagante e su cui la società è chiamata ad interrogarsi.