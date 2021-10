Desenzano, domenica la scuderia Northon Racing fa visita a Le Vele

(red.) Il mondo del rally attira appassionati e curiosi da tutta la Penisola da nord a sud e conta su tantissimi followers sulle pagine online. Fra tanti appuntamenti, last but not least, non è certo da mancare l’evento che domenica 24 ottobre vedrà protagonisti piloti e vetture della scuderia Northon Racing presso la galleria de Le Vele di Desenzano. A partire dalle 10 sarà aperta al pubblico l’esposizione di alcune mitiche auto da rally, dall’alto valore sportivo e che hanno partecipato a importanti gare nazionali e internazionali. Inoltre grazie alla collaborazione con Trony Desenzano, sarà possibile provare l’emozione di salire a bordo di una delle storiche auto da rally esposte, occasione rara all’interno di uno spazio commerciale, e farsi un selfie per rendere ancora più memorabile e conservare un ricordo della propria esperienza.

Nell’arco della giornata, presso Le Vele, saranno presenti alcuni tra i piloti, navigatori e fondatori della prestigiosa Northon Racing, Romano Pasquali, Ugo Zanini e Pierangelo Ravelli, che hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo del rally a partire dagli anni ’80 e nel 2018 hanno fondato la scuderia.

Il mondo del rally in Italia vanta molti appassionati, secondo una ricerca effettuata per Aci Sport nell’ultimo anno pre-Covid, erano ben 238mila gli spettatori che avevano partecipato agli otto appuntanti del Cir, con una media di 29.800 per evento, a cui andavano aggiunti gli oltre 82milioni contatti avvenuti durante la stagione (il dato comprende tutti i touch point con le manifestazioni, dalla tv al web alla stampa). Davvero tante le manifestazioni a livello nazionale, dove si contano campionati, gare titolate e non e i trofei organizzati dai marchi (Peugeot, Suzuki e Renault). I principali sono il Campionato Italiano Rally (Cir) e il Campionato Italiano Wrc (C.I.Wrc). Il Rally è uno sport che vanta appassionati che spaziano dai 21 ai 50 anni d’età, e nonostante attiri di più il pubblico maschile, con un 65% di tifosi, sta riscontrando una crescita tra le fan che raggiungono il 35%.