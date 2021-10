Darfo, “Affinamente”: vino e birra di qualità tra le vie della Cittadella

(red.) Aria d’autunno nella Pro Loco di Darfo Boario Terme (Brescia) che non perde l’occasione del tempo dedicato alla vendemmia per proporre, domenica 24 ottobre, una giornata all’insegna del buon vino (e della buona birra) nel cuore della Cittadella.

“Affinamente è un evento che vuole coniugare il gusto dell’andar per cantine con il piacere di passeggiare tra i negozi della Cittadella -commenta Roberto Stoissich, Presidente della Pro Loco di Darfo Boario Terme- Una opportunità per scoprire cantine e produttori di birra artigianale curiosando tra le proposte commerciali che la nostra cittadina offre”.

Lungo tutto il percorso, che si snoderà tra la zona di Corna e la piazzetta di Via Aria Libera, con la partecipazione di 14 cantine e di 3 birrifici in abbinata con altrettante attività commerciali, si potranno degustare vini e birre presentati nei negozi aderenti che al loro interno (o esterno) allestiranno una “cantina”.

“I vini e le birre proposte saranno accompagnate da stuzzichini a tema in ogni postazione -continua Roberto Stoissich- Al momento del passaggio nel negozio (non necessariamente della degustazione), il partecipante riceverà un timbro sull’apposito coupon consegnato al momento della registrazione insieme al bicchiere e porta-bicchiere. Chi completerà la cartella con tutti i timbri potrà essere il fortunato vincitore di un buono spesa di 500 euro da spendere nei negozi aderenti a questa iniziativa”.

Una grande festa che inizierà alle 15.30 e che si protrarrà fino alle 21, ora in cui si procederà alla estrazione del premio; continuerà, poi, in piazza Col. Lorenzini (municipio) con una simpatica e tradizionale mandolata e Dj set con Frank Van Janek.

“Le iscrizioni sono aperte: è sufficiente scansionare il QR-code della locandina o accedere alla pagina FB di Pro Loco -specifica il Presidente -Per chi privilegia il contatto personale è possibile iscriversi presso la sede della Pro Loco (Piazzale Autostazione Boario) o presso il Bar Italia a Corna.

Il giorno dell’evento gli iscritti potranno registrarsi in uno dei tre punti dedicati che saranno allestiti dai volontari della Pro Loco e ricevere tutto il materiale (bicchiere, porta-bicchiere e coupon timbri) versando la quota di adesione di 15 euro che comprende tutte le degustazioni, il bicchiere ricordo e la possibilità di vincere il premio da 500 euro.

“Viste le attuali normative in tema di consumo di alcool l’iscrizione è riservata ai maggiorenni, mentre alla passeggiata nei negozi e alla serata di musica e castagne potranno partecipare tutti -precisa e conclude il Presidente Stoissich- Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni in tema di Covid, per entrare a fare la degustazione saranno necessari mascherina e green pass”