Musica, gastronomia, vino, teatro e cultura: è l’Autunno Longobardo

(red.) L’autunno è una delle stagioni ideali per gustare i sapori del territorio. Per valorizzare le numerose opportunità enogastronomiche che si possono cogliere in questo periodo dell’anno, in questo spirito Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, in collaborazione con Provincia di Brescia, Fondazione Provincia di Brescia, i Comuni di Brescia, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montichiari, Montirone, Poncarale, Rezzato ed i Consorzi del Vino “Montenetto” e “Botticino” organizza l’iniziativa denominata “Autunno Longobardo”.

Si tratta di una kermesse di tredici appuntamenti alla quale prendono parte Pro Loco, associazioni, produttori di vino, consorzi, impegnati in diverse proposte, che diventano occasioni per scoprire paesaggi suggestivi attraverso un viaggio nel gusto, nella cultura, nell’ambiente…

Ricco il calendario di eventi che si svolgeranno in alcuni dei comuni coinvolti nella Strada del Vino e dei Sapori.

«Autunno Longobardo. Una nuova e stimolante occasione per vivere, in piena sicurezza, un suolo antico, ma con radici giovani – spiega Flavio Bonardi Presidente Colli dei Longobardi – Tredici appuntamenti che vogliono rendere omaggio al vino, al territorio che la strada dei Colli dei Longobardi rappresenta e ai suoi sapori. Speriamo siano in molti durante l’evento a voler (ri)scoprire una parte di provincia che è a poca distanza da Brescia e che al suo interno ha un mondo da raccontare, non solo di vino. La scoperta e la degustazione delle produzioni vinicole locali, sebbene sia centrale nell’enoturismo, non è più l’unica ragione per cui vale la pena scoprire un territorio. Il connubio tra storia, arte, cucina e vino è sempre più desiderato. Questo l’obiettivo di una manifestazione, che ci piacerebbe diventasse un appuntamento annuale. Una vetrina straordinaria di un territorio che desidero continuare a promuovere: dalle eccellenze che sa esprimere al “saper fare” delle imprese vitivinicole, dai produttori agricoli, alla ristorazione all’accoglienza alla cultura. Solo così potremo sostenere il nostro tessuto socio-economico e incentivare un turismo consapevole».

Nel dettaglio il programma di eventi per il pubblico.

Domenica 10 Ottobre | ore 9:55

Le Storiche in Piazza – Esposizione di auto storiche anni Cinquanta e Sessanta Comune di Botticino – Proloco di Botticino – Provincia di Brescia

Parco fronte Villa Labus _ Botticino (online: www.comune.botticino.bs.it ) Ingresso libero

Sabato 16 Ottobre | ore 10:30

Biciclettata in Collina Comune di Castenedolo P.za Cavour – Castenedolo

Iniziativa gratuita (prenotazione online: www.comune.castenedolo.bs.it)

Sabato 16 Ottobre | ore 17:00

Concerto del Corpo Bandistico “Silvio Zanardini” – Comune di Castenedolo

Giardino Cantina Peri Bigogno – Castenedolo

Ingresso libero (online: www.comune.castenedolo.bs.it)

Domenica 24 Ottobre | ore 18:00

Concerto d’organo – Francesco Botti Comune di Rezzato Assessorato alla Cultura

Santuario della Madonna di Valverde – Rezzato (info: https://it-it.facebook.com/comune.rezzato/) Ingresso libero

Venerdì 29 Ottobre | ore 20:45

Spettacolo Teatrale in dialetto bresciano “Piazza Grande” – Comune di Castenedolo

Sala Civica dei Disciplini – Castenedolo

Ingresso libero (info: www.comune.castenedolo.bs.it)

Sabato 30 Ottobre | ore 14:30

Passeggiata Rezzatese – Comune di Rezzato Assessorato al Turismo

Ritrovo: Santella dell’Angelo – Rezzato

Iniziativa gratuita (previa prenotazione mail: info@oltreiltondino.it cel. 3483831984)

Sabato 6 Novembre | ore 15:30

Visita Guida a Capriano del Colle e degustazione Cantina “Lazzari” Comune di Capriano del Colle e Associazione “Arnaldo da Brescia” Ritrovo: Palazzo Bocca – Capriano del Colle

Iniziativa a pagamento – Costo Euro 10,00

(previa prenotazione mail: sandra.arnaldodabrescia@gmail.com)

Sabato 6 Novembre | ore 14:00-18:00

Degustazione Novello 2021 – Comune di Poncarale

Azienda Agricola San Bernardo – Poncarale Iniziativa a pagamento

(online: www.aziendasanbernardo.it)

Domenica 7 Novembre | ore 15:00-19:00

Pomeriggio in Cantina _ scopri le cantine e le attività che verranno realizzate da alcune Cantine del Territorio del “Montenetto” e del “Botticino”

sito: www.stradadelvinocollideilongobardi.it

Domenica 7 Novembre | ore 15:00-18:00

La Ratatouia di S.Martino – Le tradizioni di una volta

Comune di Montichiari, ProLoco Città di Montichiari e ProLoco Bedizzole P.za S. Maria – Montichiari. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a Domenica 14 Novembre Ingresso libero

(online: www.comune.montichiari.bs.it)

Domenica 14 Novembre | ore 18:00

Concerto d’organo – Nicola Lamon

Comune di Rezzato Assessorato alla Cultura Santuario della Madonna di Valverde – Rezzato (info: https://it-it.facebook.com/comune.rezzato/) Ingresso libero

Sabato 20 Novembre | ore 15:00–19:00

Degustazione e presentazione Colli dei Longobardi Centro Commerciale Elnos – Roncadelle Iniziativa gratuita

Domenica 21 Novembre | ore 11:00-12:30

Aperitivo in Musica – Degustazione di vini e formaggi del territorio Comune di Montichiari – Palazzo Novello

Palazzo Novello – Montichiari (prenotazioni e informazioni on-line: www.palazzonovello.it) Iniziativa a pagamento – Costo Euro 10,00