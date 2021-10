Brescia, “Agire”: percorso di orientamento per start up

(red.) Supportare l’aspirante imprenditore e le imprese già costituite nel percorso di creazione e avvio del progetto imprenditoriale fino al consolidamento dell’attività nei mesi successivi alla creazione.

E’ questo l’obiettivo del progetto A.G.I.Re (Avvio e Gestione Impresa REsponsabile), offerto dalla Camera di Commercio di Brescia per rispondere ai bisogni delle imprese in fase di start-up e post-start up.

Il progetto si articola in un percorso di servizi integrati a filiera e alterna attività di orientamento, formazione, assistenza e mentoring, finalizzati a supportare aspiranti imprenditori/lavoratori autonomi nelle fasi di creazione d’impresa e di primo avvio dell’attività, fornendo anche un concreto supporto alla salvaguardia e al consolidamento delle imprese neo-costituite.

“Operare su mercati sempre più innovativi e globalizzati – osserva il Presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone – determina, per chi si accinge ad avviare un’impresa o a consolidarne l’avviamento, la necessità di acquisire, fin dalle prime fasi di attività, competenze sempre più approfondite in ambiti che vanno dalla digitalizzazione al marketing, dalla fiscalità alla gestione aziendale. Per questo motivo, la Camera di Commercio ha ritenuto opportuno fornire un supporto formativo ideato con riferimento alle specifiche esigenze delle start up“.

L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’attività del “Punto Nuova Impresa” della Camera di Commercio di Brescia, servizio che fornisce gratuitamente informazioni e orientamento a tutti coloro che desiderano “mettersi in proprio” e realizza inoltre i progetti di formazione per l’avvio di nuove attività e redazione del business plan che, periodicamente, vengono attivati su base regionale o nazionale.

In considerazione delle restrizioni legate alla situazione sanitaria in corso e per facilitare la partecipazione anche dai territori decentrati, tutte le attività saranno erogate on line.

Il progetto A.G.I.Re, in particolare, si articola in: azioni per gli aspiranti imprenditori: le attività previste includono colloqui di orientamento con il Punto Nuova Impresa e colloqui specialistici con esperti, seminari di orientamento, laboratori di business model canvas per mettere a fuoco il proprio modello di impresa e un corso di formazione per la redazione del business plan; azioni per le imprese già costituite: per favorire la crescita delle attività in termini di innovazione, potenziamento del proprio business nella fase di post start-up, sarà organizzato un ciclo di 6 incontri di massimo 3 ore ciascuno su tematiche quali definizione degli obiettivi aziendali, liquidità e rapporti con le banche, consolidamento del team, aspetti giuridico-legali.

Al momento sono aperte le iscrizioni per il prossimo seminario di orientamento generale all’avvio di impresa, previsto il prossimo 20 ottobre ( 9-18), che sarà replicato anche il 1 dicembre per un nuovo gruppo di partecipanti.

Per i primi due seminari dedicati al consolidamento dell’impresa che sono dedicati a:”Come gestire gli obiettivi d’impresa” (12 ottobre,9,30-12,30) e “Marketing e strategia gestione clienti” (19 novembre, 9,30-12,30).

I titoli dei successivi webinar in programma sono disponibili sul sito della Camera di Commercio alla pagina web https://www.bs.camcom.it dove si raccolgono anche le iscrizioni on line e si possono richiedere informazioni e colloqui di orientamento al Punto Nuova Impresa compilando un breve form.