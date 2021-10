“Race for the cure”, in 2mila alla corsa in rosa

(red.) In 2mila hanno partecipato, domenica 3 ottobre a Brescia, alla corsa in rosa “Race for the cure”, insieme con altre 1500 persone nelle manifestazioni sparse in provincia (Alfianello, Gardone Valtrompia, Isorella, Manerbio e Roccafranca), un evento promosso per la lotta al cancro alla mammella e giunto alla settima edizione.

In forma più contenuta rispetto alle precedenti edizioni, causa restrizioni da Covid 19, la corsa benefica e solidale ha avuto inizi al mattino a Campo Marte, con Radio Bresciasette che ha animato la manifestazione per tutta la sua durata, e partenza alle 9,30 con oltre 70 gruppi ai nastri di partenza per un percorso di 5 km.

Una competizione non competitiva, per usare un gioco di parole, in cui si vince la vita: con la prevenzione, le cure, la solidarietà tra donne: tantissime le testimonianze delle donne presenti che hanno voluto dare voce alla propria dura esperienza con la malattia, ricordando chi ce l’ha fatta, chi sta lottando e chi, purtroppo, non c’è più.

I fondi raccolti serviranno per progetti di cura e prevenzione promossi sia dagli ospedali sia dalle associazioni.