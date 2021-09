”Happy Birthday Cashback!”: da Elnòs Shopping occasioni per le gift card

(red.) Per festeggiare il suo quinto compleanno, ELNÒS Shopping presenta uno speciale ”Happy Birthday Cashback!”. Per cinque giorni consecutivi (dal 22 al 27 settembre, dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 17 alle 19), tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale bresciano, recandosi presso l’Infopoint situato in Galleria, potranno acquistare una gift card del valore di 50 euro (massimo n. 1 gift card al giorno, a persona) e ricevere in omaggio un’altra gift card del valore di 20 euro.

Ogni cliente interessato alla promozione dovrà rispettare la fila e il proprio turno d’acquisto. Al momento dell’erogazione delle gift card in omaggio, ciascuno sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale, nome e cognome (non sarà quindi possibile acquistare le gift card per conto di altre persone).

Le gift card (n. 100 disponibili al giorno, per un totale di 10.000 euro di cashback nei 5 giorni dell’iniziativa) saranno spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale, ma non saranno convertibili in denaro, né daranno diritto a resto.

Per regolamento e ulteriori informazioni, visitare il sito elnosshopping.info.