Cultura ma non solo: Brescia e Bergamo insieme con il Festival del Buon Gusto e dei Buoni Sapori

(red.) Da sabato 25 settembre a domenica 3 ottobre compresi, si terrà il primo Festival organizzato da ARTHoB – Associazione Ristoranti Trattorie Hostarie Bresciane – con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di ristoratori associati, che proporrà i piatti più significativi del territorio in abbinamento a vini e birre locali.

Questa edizione, fortemente voluta dal direttivo ARTHoB e dalla sua presidente Emanuela Rovelli in vista del 2023, quando Brescia sarà capitale della cultura insieme a Bergamo, prevede sino dall’esordio la partecipazione di ristoratori bergamaschi. Ispirandosi a questa collaborazione ARTHoB ne ha coniato il nome: Festival del Buon Gusto e dei Buoni Sapori, con le iniziali delle parole che lo descrivono a richiamare le sigle delle due città.

Un percorso grazie al quale la ristorazione bresciana e bergamasca vuole assurgere ad un ruolo che le compete nel panorama dell’ospitalità e della offerta gastronomica italiana, coinvolgendo non i soli ristoranti stellati o del «fine dining», ma tutte le realtà (osterie, trattorie, pizzerie…) che con il loro fare danno lustro a città e territori. Dalle valli ai laghi, dalle colline alla bassa, i loro piatti sono espressione del buon gusto e dei buoni sapori che le accomunano e che rendono Brescia e Bergamo sempre più conosciute e appetibili sia dal turismo di prossimità che da quello estero, senza dimenticare il forte legame che le unisce con le produzioni agroalimentari e le risorse locali identificate in una triade che le accomuna in modo netto: i pesci di acqua dolce, le paste ripiene, le produzioni casearie.

Se cultura è il termine che connota il riconoscimento del 2023, appare fondamentale ricordare che il cibo è cultura in tutte le sue declinazioni: quando lo si produce, quando lo si prepara e quando lo si consuma, ed è oggi componente fondamentale di quel turismo indicato da più parti come uno dei motori della ripresa italiana post pandemia.

I Ristoranti Bresciani aderenti all’iniziativa:

 Osteria Vecchia Bottega – Sarezzo

 Ristorante Trattoria Al Porto – Clusane

 Trattoria Gambero – Rodengo Saiano

 Ristorante S. Rocco – Soiano del Lago

 Osteria La Miniera – Tignale

 Albergo Ristorante Rustichello – Lonato del Garda

 El Licinsì di KilometriZero – Brescia

 Aglio e Oglio – Darfo Boario Terme

 Aglio e Oglio – Rogno

 Ristorante Bella Iseo -Iseo

 Rugantino -Bienno

 Hostaria La Corte di Bacco – Edolo

 Pizzeria Ristorante Al Mulì – Borno

 Ristorante Il Nocchiero – Capriolo

 Pizzeria La Pastorella – Brescia

 Ristorante Pizzeria Serenella – Brescia

 Osteria dell’Angelo – Gussago

 QBio – Sarezzo

 Ristorante L’Antica Rocca – Orzinuovi

 Ristorante Saur – Orzinuovi

 Casa Mascagni La Campagnola – Agnosine

 La Sosta di Nozza – Nozza

 Da Genny – Idro

 Hotel Ristorante Milano – Idro

 Ristorante Holland – Idro

 Dasq Eat & Drink- Idro

 Tamì Trattoria – Collio

 Ristorante Hosteria – Brescia

 Ristorante Qb Duepuntozero – Salò

 Ristorante San Marco – Ponte di Legno

 Ristorante La Corte – Palazzolo S/O

 La Trattoria del Viandante – Bagolino

 Albergo Ristorante Dosso Alto – Collio

 Ristorante Balì – Gardone Riviera

 Agriturismo alla Griglia – Concesio

I Ristoranti Bergamaschi aderenti all’iniziativa:

 Ristorante Pizzeria Vesuvio – Bergamo

 Il Barba Pizzeria – Bergamo

 PizzAmore e Fantasia – Dalmine

 Ristorante Pizzeria Voci del Mare – Bergamo

 Ristorante Il Porticciolo – Tavernola Bergamasca

 Da Nasti Pizzeria – Bergamo

 Marechiaro – Bergamo

 Ristorante Pizzeria Ancora – Bergamo

 La Marianna Ristorante Pasticceria – Bergamo

 I sapori di Terra e Mare – Bergamo