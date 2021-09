(red.) Sabato 18 e domenica 19 settembre “Autisminsieme” sarà presente alla festa “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia”, promossa dall’associazione Cieli Vibranti con il patrocinio del Comune di Brescia.

Il Fondo amministrato dalla Congrega della Carità apostolica di Brescia parteciperà con due iniziative: l’esposizione di una nuova mostra itinerante dal titolo “L’autismo te lo spieghiamo noi”, che raccoglie immagini e pensieri di bambini e ragazzi nel loro quotidiano mentre interagiscono con i compagni di classe disabili. La mostra sarà allestita da sabato 18 settembre presso la sede di Musical-Mente via della Ziziola, 105 a Brescia e resterà visitabile fino al 30 settembre.

La seconda è la presentazione del libro “Sorrisi in blu” alle 17 di domenica 19 settembre (sala al 1° piano della Cascina Parco Gallo), una pubblicazione curata da Federica Belleri, i cui diritti d’autore saranno devoluti al centro In&Aut Officina Autismo di Collebeato (Brescia). I posti a sedere per la presentazione sono 45, pertanto si richiede la prenotazione dal sito della Congrega (https://fondazioni.congrega.it/presentazione-libro-sorrisi-in-blu/). Per accedere alla sala sarà richiesto il geen pass.

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile), negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 “Autisminsieme”, in collaborazione con la Fondazione PInAC Pinacoteca internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, ha bandito due concorsi scolastici riservati alle classi in cui fosse inserito un alunno/a con disturbi dello spettro autistico: “L’autismo a scuola: storie, parole, emozioni” e “Autismo: scatti di classe”. Nel primo si richiedeva di produrre elaborati scritti, nel secondo immagini fotografiche.

Questa mostra ne raccoglie gran parte e cerca di raccontare la piccola comunità della classe dove ciascuno può e deve trovare il suo posto: spazio, identità, relazione.

Si tratta di un’esposizione itinerante, disponibile per tutte le realtà interessate (scuole, biblioteche, sale civiche, etc ): 20 pannelli in forex di dimensioni 50×70 cm e 3mm di spessore contenuti in nr. 2 valigette facilmente trasportabili. È completamente gratuita. A carico della realtà ospitante vi è solo l’organizzazione del trasporto: il ritiro e la riconsegna sono sempre possibili presso la nostra sede; in alternativa è possibile predisporre il corriere al costo di 50 euro.

I pannelli (che hanno due fori in alto) possono essere appesi alle pareti, appoggiati a terra o posizionati su altri supporti. Ciascuna sede, a seconda degli spazi, può decidere quante e quali opere esporre: 17 pannelli riproducono ciascuno una fotografia e uno scritto, mentre 3 contengono testi descrittivi sull’autismo.

Per prenotare la disponibilità della mostra: tel. 030291561 int. 4 – autisminsieme@congrega.it).