Lamarmora, con “Ci dai una mano?” materiale per i bimbi di Emerà

(red.) Anche quest’anno il Consiglio di Quartiere Lamarmora di Brescia ha supportato e reso più gioioso l’inizio della scuola per i bambini e le bambine che frequentano lo Spazio Compiti gestito dal Progetto Eméra nel quartiere.

Con l’iniziativa “Ci dai una mano?” si è creata una rete di partner e di cittadini che ha finanziato l’acquisto di materiale di cancelleria da donare ai 29 alunni (19 della scuola primaria e dieci in partenza per la scuola secondaria di I grado) iscritti allo spazio compiti.

Il progetto si concluderà sabato 11 settembre con una festa privata al parco Morbidò reso accessibile, per un intero pomeriggio, dall’Associazione Azzurro Rosa.

In quell’occasione verranno consegnati i kit scolastici arricchiti da 60 pacchi di mascherine chirurgiche per bambini generosamente offerte da “La Gabbianella”, gruppo di volontari che si occupa di famiglie in difficoltà.