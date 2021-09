“Sirmione in Love” tra prosa e poesia

(red.) Torna “Sirmione in Love”, il concorso letterario promosso dalla Pro Loco di Sirmione (Brescia) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Per il decimo anno la penisola tanto cara a Catullo è pronta ad ispirare, con le sue bellezze, appassionanti scrittori e poeti. Due le categorie in gara che si sfideranno a colpi di versi e rime: under 18 (fino ai 17 anni compiuti) e over 18.

Due le tipologie di opere in cui cimentarsi: la poesia a tema libero, con Sirmione protagonista dei 40 versi consentiti dal regolamento ed il racconto ad argomentazione libera con protagonista anche in questo caso la perla del Garda, in un massimo di 1500 caratteri.

Il termine per l’invio delle opere è fissato per il 10 ottobre 2021.

“La decima edizione del concorso letterario “Sirmione In Love” vuole essere un’occasione di incontro tra il passato ed il futuro, tra il lavoro svolto dai precedenti membri di Pro Loco ed il nuovo Direttivo in carica da pochi mesi”, ha dichiarato Ludovica Barbaria, Presidente della Pro Loco Sirmione.

“Non solo, “Sirmione in Love” è un’ulteriore opportunità di valorizzazione del territorio sirmionese e delle opere di poeti e scrittori, professionisti e non, nate dalle emozioni che la nostra penisola può suscitare”, ha aggiunto Francesco Auriola, Vice Presidente della Pro Loco Sirmione.

Il concorso è gratuito per i giovani talenti, mentre prevede il pagamento di una quota di partecipazione di 5 euro per ogni opera pubblicata dagli over 18. Ogni autore potrà gareggiare con al massimo due opere, purché appartenenti a sezioni diverse. Per conoscere il regolamento e le modalità di partecipazione è a disposizione il sito dedicato all’iniziativa www.sirmioneinlove.it.

Gli elaborati pervenuti verranno esaminati dalla giuria del concorso. Il giudizio della giuria decreterà i vincitori dell’edizione 2021. La votazione si baserà su criteri che valuteranno sia l’aspetto tecnico che emotivo delle opere. Alla creatività bisognerà quindi essere in grado di aggiungere la capacità di suscitare le emozioni del lettore attraverso la scrittura.

I PREMI Sezione Poesia: primo premio penna artigianale “Special Virgilio”: penna realizzata a mano e ad arte per il concorso, con speciali dettagli richiamanti il fascino di Sirmione e composta di preziosissimi e rari materiali, come il legno d’ulivo e di quercia secolare, con finiture oro cromate e placcate e Cesto personalizzato con prodotti enogastronomici del territorio (solo per la Categoria Over 18) e 3 biglietti omaggio per il parco divertimenti Gardaland (solo per la Categoria Under 18).

Secondo premio: penna artigianale “Catullo”: penna realizzata a mano e ad arte per il concorso, con finiture cromate. Terzo premio: penna artigianale “Grifo” (penna realizzata a mano e ad arte per il concorso, con finiture cromate).

Sezione Prosa: penna artigianale “Special Virgilio”: penna realizzata a mano e ad arte per il concorso, con speciali dettagli richiamanti il fascino di Sirmione e composta di preziosissimi e rari materiali, come il legno d’ulivo e di quercia secolare, con finiture oro cromate e placcate w Cesto personalizzato con prodotti enogastronomici del territorio (solo per la Categoria Over 18) e 3 biglietti omaggio per il parco divertimenti Gardaland (solo per la Categoria Under 18); secondo premio: penna artigianale “Catullo”( penna realizzata a mano e ad arte per il concorso, con finiture cromate). Terzo premio: penna artigianale “Grifo”.

Per maggiori informazioni: www.sirmioneinlove.it; Facebook > Sirmione in Love; Instagram > @prolocosirmione.