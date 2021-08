“No overdose”: la campagna della coop di Bessimo

(red.) Il 29 agosto di ogni anno la Cooperativa di Bessimo di Rogno (Bergamo) festeggia l’avvio delle attività, in occasione del compleanno della prima comunità aperta nel 1976 da Don Redento Tignonsini (scomparso a novembre 2020).

Il 31 agosto si celebra infatti la “Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’overdose”, un tema che è da sempre centrale per la cooperativa a cui affluiscono anche utenti da Brescia e provincia.

La campagna di comunicazione, con l’hashtag #TISOSTENIAMO, è stata realizzata per riflettere sul fatto che, si legge in una nota, “ogni nostra attività è votata alla protezione dall’overdose: i servizi Residenziali, i servizi di Prossimità (Unità Mobili, Dropin, Tutor Condominiali, Servizio Prevenzione) che operano in strada e nei contesti di rischio e/o marginalità, l’Housing Sociale e gli Agenti di rete che operano nelle carceri, ma anche, aspetto che

spesso passa in secondo piano, l’Area Amministrativa, l’Area Comunicazione, il Settore Risorse Umane, la Segreteria, il Sistema Qualità, l’Area Sviluppo, l’Area Progettazione Sociale che lavorano nel «dietro le quinte» ma che partecipano attivamente alla realizzazione della nostra mission con il loro impegno quotidiano”.

Nella campagna di sensibilizzazione sono state immortalate diverse persone della cooperativa che non compaiono mai nelle azioni di comunicazione. “Abbiamo mischiato frasi, ruoli e contesti”, viene spiegato, “perché non importa «chi fa cosa», conta l’obiettivo e ancora di più sapere che proviamo a raggiungerlo ogni giorno «tutti insieme», uniti come Cooperativa”.

La campagna sarà diffusa, per iniziare, in occasione delle due ricorrenze ravvicinate di domenica 29 agosto alle 19 sul sito (https://bessimo.it/) e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/coopbessimo).