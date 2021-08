Lonato, il Leone si fa piccante con la mostra mercato del peperoncino

(red.) Dopo un anno di pausa, torna l’ appuntamento con la mostra mercato del peperoncino al Leone Shopping Center di Lonato del Garda, nel bresciano.

Un appuntamento giunto alla nona edizione e che è oramai diventato tradizionale per una clientela affezionata la quale, nell’ultimo weekend di agosto, può trovare, al centro commerciale, una vasta varietà di piante di peperoncino provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione è in programma sabato 28 e domenica 29 agosto: questa edizione vede esposte più di 100 varietà differenti provenienti da oltre 20 Paesi diversi fra cui: India, Brasile, Messico, Perù, Bolivia, Russia, Thailandia, Vietnam, Malesia e Cina, portati sulle rive del Garda dalle sorelle Zaltieri, titolari dell’azienda agricola La Margherita di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), vivaio specializzato in piante commestibili tra cui il peperoncino. I banchi di frutti rossi delle sorelle Zaltieri si possono trovare nell’apposito spazio allestito nell’area esterna dell’ingresso dal parcheggio coperto al piano terra (zona fontana).

Il pubblico avrà la possibilità di conoscere ed acquistare piante di varietà esclusive, apprendere le tecniche di coltivazione e conservazione più adatte al nostro clima, i livelli di maturazione e i gradi di piccantezza.

Tra i protagonisti dell’esposizione anche quest’anno ci sarà il Carolina Reaper, il peperoncino più piccante al mondo: può raggiungere e superare i due milioni di gradi Scoville, il temibile Trinidad Moruga Scorpion dalla piccantezza definita “nucleare” e la galassia degli altri Trinidad tutti riconoscibili per la loro piccantezza e apprezzabili per il sapore fruttato. Ci saranno anche i peperoncini dalla piccantezza nucleare ormai identificati come classici: Bhut Jolokia e le sue varianti, Naga Morich e Naga Viper senza dimenticare la famiglia dei Seven Pod che, come dice la tradizione, con un solo frutto possono rendere piccante sette pentole di fagioli.

Si fanno largo però anche le nuove varietà emergenti come Jay’s Peach, Jay’s Red, Jay’s Chocolate, Armageddon, Defcon e molti altri come il famoso Big Black Mama. Sfileranno anche le varietà classiche Messicane conosciute in tutto il mondo come il Jalapeno, in diverse colorazioni, e l’Habanero, in tutte le sue varianti: Red Savina, Arancio, Vietnam, White Bullet, Hot Lemon, Big Sun, Naranja per finire con l’Habanero Chocolate.

Interessanti anche le varietà dette ‘decorative’ per le caratteristiche di forma contenuta e per la bellezza appariscente senza dimenticarne la piccantezza elevata: Kroatina, Arcobaleno, Maui purple, Peruviano purple, Trifetti, Numex Centennial, Lingua di Fuoco, Salamandara, Bolivian Rainbow, Zofry, Numex Twiligth, Nitan.

Per gli amanti della tradizione saranno presenti anche i più famosi peperoncini naturalizzati italiani: Diavolicchio, Etna, Lazzaretto Abruzzese, Hot Mama e peperoncini tipici dell’Indonesia, come il Cabe Rawit. Quest’anno una fervida produzione anche dalla Thailandia con il Thai Orange Yellow, Thai Lungo e Thai Dragon, dal Brasile con il Pingo de Ouro, dal Perù con il Peruviano arancio e da tutto il sud America con il Mini Rocoto e l’Aji Charapita, il peperoncino più costoso al mondo.