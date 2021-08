Calvisano, la peste del 1630 rivive al castello Lechi

(red.) Sabato 4 e domenica 5 settembre Calvisano (Brescia) ospiterà la manifestazione intitolata “Cambiamo il Futuro Vivendo il Passato”, una rievocazione storica nella cornice del Castello Lechi.

L’evento, alla sua prima edizione, è promossa dalla Pro Loco di Calvisano, in sinergia con il Comune ed i Conti Lechi, proprietari del Castello, in cui si svolgerà la manifestazione.

Il Castello consentirà ai visitatori l’opportunità di vivere un viaggio a ritroso nel tempo, alla presenza di dame, cavalieri, soldati, giullari:

Il nome della manifestazione va letto ed inquadrato proprio in quest’ottica di rinascita, con un’occhio alla storia e al passato: nel 1630 anche a Calvisano scoppiò la terribile peste che Alessandro Manzoni descrisse nei suoi “I Promessi Sposi”.

In quell’anno un membro della Famiglia Pollini (come ricorda il Conte Teodoro Lechi in un suo manoscritto) fece voto di distribuire alla popolazione della borgata un aceto aromatico, affinchè la sua famiglia fosse risparmiata dalla peste. All’epoca l’aceto era l’unico antisettico conosciuto di una certa validità. Quella terribile calamità, come ebbe inizio, miracolosamente finì all’improvviso dopo una grande caduta di pioggia e, anche, di 500 vittime.