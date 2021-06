Sabato a Coccaglio un focus sulle costellazioni familiari

(red.) Sabato 19 giugno alle 15, in via P. Donati 8 a Coccaglio (Brescia), è in programma un focus sulle costellazioni familiari sistemiche (metodo Bert Hellingher) tenuto da Monica Benatti che spiega: “Le costellazioni familiari sono rivolte a chi desidera migliorare la qualità della propria vita portando ordine e armonia nelle relazioni con la famiglia attuale e quella di origine: un modo per comprendere le ragioni profonde dei propri disagi”. La sessione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid.

Info: benattimonica@libero.it; 3355207031