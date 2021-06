“MO.CArena: Cinema Sotto le Stelle”: retrospettiva su Quentin Tarantino

(red.) Da Mercoledì 16 Giugno a Domenica 22 Agosto, ogni sera dal Mercoledì alla Domenica, alle 21.30 una selezione di film della stagione cinematografica appena trascorsa, anteprime, prime visioni ed una retrospettiva su Quentin Tarantino!

Alcune informazioni utili sulla rassegna:

Presso il MO.CA – Palazzo Martinengo Colleoni – Via Moretto, 78 – Brescia;

Biglietto intero 6€, Biglietto Anteprime e Prime Visioni 8€; Biglietto acquistabile solo presso la biglietteria in orario di apertura; Apertura biglietteria ore 21.00;

Inizio Spettacolo ore 21.30; in caso di maltempo la proiezione verrà annullata.