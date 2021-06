Filosofi lungo l’Oglio: si parte con il binomio di Eros e Thánatos

(red.) Si alza il sipario sulla XVI edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio. Dal 10 giugno prenderà il via, nella consueta veste estiva e itinerante, l’attesa kermesse diretta da Francesca Nodari, che sarà in programma fino al 23 luglio.

Con i primi due interventi, dei 26 in calendario, inizia la grande maratona del pensiero che quest’anno declinerà il binomio costituito dalle nozioni di Eros e Thánatos con alcuni tra i maggiori studiosi e pensatori contemporanei in un appassionante ciclo di incontri.

Dopo l’inaugurazione del Festival a Bergamo da parte di Umberto Curi, domani 11 giugno a Castegnato (Bs) a Villa Rota Marco Vannini parlerà di: Libertà e amore nella tradizione della mors mystica. Dal Convito di Platone fino alla Fenomenologia dello spirito di Hegel, la tradizione della mors mystica ha attraversato il pensiero. Quella che i medievali chiamavano mors mystica è il distacco dalle proprie passioni, dai propri desideri, dunque dall’egoità. È la condizione necessaria all’esercizio dell’intelligenza libera, non a servizio del proprio interesse, qualsiasi esso sia, perché ciò che tiene nella menzogna e nella servitù è soprattutto la volontà egoica. Questa “morte”, questo distacco, è perciò la condizione stessa della filosofia, che, come dice Platone, consiste essenzialmente in un «esercitarsi a morire» (Fedone, 67 e). D’altra parte, essa è frutto dell’amore per il Bene assoluto, grazie al quale soltanto si può lasciare ogni bene relativo, finito, ed è dunque una morte felice, generatrice di vita più ricca e di più profonda conoscenza.

Marco Vannini è il maggior studioso italiano e traduttore dell’intera opera, latina e tedesca, di Meister Echkart. Dal 2019 dirige la collana «La lucerna» dell’editore fiorentino Lorenzo de’ Medici Press. Tra le sue opere più recenti Mistica, psicologia, teologia (Le Lettere, 2019).

Il Festival prosegue poi con un fitto e imperdibile programma, che spazia dalla filosofia alla storia, dall’economia alla psicologia, dalla teologia alla sociologia e alla letteratura.

È prevista la prenotazione per gli incontri di Treviglio, Caravaggio, Gardone Val Trompia e Tavernole sul Mella.

Tutti gli altri eventi saranno ad ingresso libero e vi si potrà accedere fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid. Per maggiori informazioni si consiglia di andare sul sito: www.filosofilungologlio.it

