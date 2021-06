“Missione Oggi”, sabato 12 giugno il convegno annuale

(red.) Sabato 12 giugno, avrà luogo il convegno annuale della rivista dei Missionari Saveriani, questa volta esclusivamente in diretta streaming, sul canale YouTube di “Missione Oggi”, viste le norme dell’emergenza sanitaria ancora in vigore per i convegni in presenza. Il tema “Ripensare il mondo dopo la pandemia / Ripartire da ecologia e solidarietà” è un invito ad approfondire e allargare la riflessione iniziata nel primo dossier di quest’anno (cfr. “Missione Oggi” gennaio-febbraio 2021). Il Covid-19 ci ha lanciato un allarme globale: qualcosa di profondo s’è guastato nel nostro rapporto con la natura e nella nostra convivenza umana. Per questo siamo chiamati a ripensare il pianeta Terra a partire da ecologia e solidarietà, riconciliandoci con la natura e con la dignità di ogni persona, immaginando una società che mette al bando la povertà che riduce a “scarti” milioni di persone. “Missione Oggi” non si accontenta del chiacchiericcio angosciante dei programmi televisivi, ma vuole trovare il bandolo della matassa, per capire come attrezzarci dopo l’emergenza. Di seguito relatori e programma.

Dopo l’introduzione del direttore di “Missione Oggi” (ore 9.30) Mario Menin, prenderà la parola (ore 9.40) il parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone, Luigi Guerini, per raccontarci come il Covid l’ha provato (Alzati e cammina: diario di viaggio nella prova del Covid); sarà poi la volta (ore 10.00) del docente di Scienza della politica presso l’Università del Piemonte Orientale Marco Revelli con un intervento su Le fragilità del sistema economico globale alla luce della pandemia e di Anna Marson (ore 10.20), membro della Società dei territorialisti/e, Università Iuav di Venezia (Ritornare nei territori per ridefinire una diversa socialità). La prima parte del convegno sarà conclusa da Omar Pedrini (ore 10.40), cantautore, che interpreterà una sua canzone (Pianeta Blu).

La seconda parte del convegno sarà dedicata al pensiero di papa Francesco, con l’intervento di Alessandra Smerilli (ore 11.00), economista, religiosa salesiana, consigliere dello Stato della Città del Vaticano, sottosegretario al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (Papa Francesco e il mondo dopo il Covid-19: ripartire da ecologia e solidarietà) e alla vicenda dei brevetti, con Fabrizio Chiodo (ore 11.20), ricercatore in servizio presso il Cnr di Pozzuoli, unico immunologo straniero a lavorare al vaccino di Cuba (La vicenda paradigmatica dei vaccini tra nazionalismi e proprietà privata dei brevetti). Le conclusioni saranno a due voci (ore 11.40), con Anna Casella Paltrinieri, docente di antropologia culturale ed etnologia presso l’Università Cattolica di Brescia e Milano, e Marino Ruzzenenti, ambientalista e storico, del gruppo redazionale “Missione Oggi”.