Anteprima di ‘Suonami’, venerdì 4 e sabato 5 giugno con un libro e un cd

(red.) Sono in programma venerdì 4 e sabato 5 giugno alle ore 18 i primi due eventi musicali di Suonami a Brescia. Il Festival, giunto alla ottava edizione, oltre a mettere a disposizione di tutti pianoforti “da suonare” in giro per la città proporrà diversi concerti e spettacoli nel mese di settembre 2021.

Venerdì 4 giugno alle ore 18 all’Auditorium San Barnaba di Brescia (Piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli, 1) si tiene la presentazione del libro “V e W. Perchè non possiamo fare a meno di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner” di Fabio Larovere e Andrea Faini con l’accompagnamento musicale del Maestro Giovanni Colombo.

Sabato 5 giugno alle ore 18 alla Cascina Parco Gallo di Brescia (Via Corfù, 100) la presentazione del cd “Jazz on Beethoven” di Cieli Vibranti con il Maestro Giovanni Colombo al pianoforte, Luca Bongiovanni alla batteria e Marco Esposito al basso.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme vigenti.