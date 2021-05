Anolf Brescia, Giovanni Punzi confermato presidente

(red.) Si è riunita nell’Auditorium della Cisl di Brescia l’assemblea ordinaria dei soci di ANOLF Brescia (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) per il rinnovo delle cariche elettive. Con voto unanime l’assemblea ha riconfermato nell’incarico di presidente Giovanni Punzi. “Un riconoscimento importante – ha sottolineato Paolo Reboni intervenuto all’assemblea in rappresentanza della Segreteria provinciale della Cisl – alla dedizione e all’impegno di Punzi che dal 2017 guida l’associazione con passione e spirito di servizio”.

In questi anni ANOLF, oltre alla quotidiana attività di sportello, di consulenza, informazione e tutela per i cittadini di origine straniera, si è vista riconoscere competenza e ruolo nel mondo del Terzo Settore a Brescia, si è adoperata per la sottoscrizione di un “Patto di fraternità” tra le tante rappresentanze civili e religiose presenti nella nostra provincia, ha partecipato attivamente ai lavori della campagna “Io Accolgo”. È ormai da tutti percepito che ANOLF – ha osservato nel suo intervento di saluto il presidente regionale Luis Lageder – non espleta solo pratiche burocratiche, ma soprattutto è promotrice di integrazione e dialogo.

L’assemblea ha riconfermato nell’incarico anche il vice presidente, Fall Moustapha. Altri componenti del Consiglio direttivo sono: Anina Baleta, Daniel Yordanka, Ornella Ferretti, Diop Serigne Moctar, Atifi Saadia, Marta Pianta e Niang Beye Modou.

L’assemblea è stata anche l’occasione per tributare un abbraccio pieno di gratitudine a Nicoletta Poretti, storica volontaria dell’ANOLF che dopo oltre quindici anni di partecipazione attiva nelle vita dell’associazione ha deciso che è tempo di concludere questo lungo periodo di impegno.