Brescia: un campus estivo dedicato al Teatro organizzato al Moca

(red.) Il primo campus estivo interamente dedicato al teatro, promosso da Idra con due formatori teatrali, per coinvolgere ragazzi fra gli 11 e i 14 anni facendo loro vivere l’atmosfera delle arti e dei mestieri del teatro, attraverso l’attivazione di percorsi espressivi e laboratori artistici.

IDRA propone la prima edizione del campus estivo realizzato negli spazi di MO.CA – centro per le nuove culture. Tra le bellezze dell’arte che decora il palazzo, il cortile baciato dal sole e lo Spazio Teatro IDRA, i giovani partecipanti saranno coinvolti attivamente e potranno conoscere, divertendosi, le basi dell’espressione corporea attraverso la giocoliera, lavorare sulla voce e il movimento nello spazio scenico, imparare le tecniche del teatro per stimolare la creatività e sviluppare un gruppo coeso, rafforzare le capacità di esprimersi vincendo timore del giudizio e timidezza e costruire un’azione teatrale che produca un cambiamento da creare insieme.

Il percorso si articolerà in 4 ore alla mattina da lunedì 14 a venerdì 25 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Al termine del Campus uno spettacolo permetterà ai ragazzi di sperimentare e mostrare quanto appreso al fianco dei formatori. Il costo di iscrizione per le due settimane è di 220 €.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare gli uffici di IDRA ai numeri 030 291592 – 339 2968449 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30/11.30 e dalle ore 14.30/17.30) o scrivere una mail a formazione@residenzaidra.it.