Green Revolution: campo estivo tra natura, gioco ed ecologia

(red.) Torna per il secondo anno consecutivo Green Revolution, la proposta estiva dedicata a ragazzi dagli 11 ai 14 anni (nati dal 2007 al 2009) che prevede il pernottamento presso il parco della base Scout di Piazzole a Gussago. La proposta residenziale è incentrata sui valori dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente, senza però dimenticare il gioco e il divertimento dei ragazzi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra il settore di Educazione Ambientale di Cauto con Fondazione San Giorgio, Associazione Bimbo Chiama Bimbo, Cooperativa Il Calabrone, Associazione CBD Down. Contribuiscono all’organizzazione tre aziende bresciane: Abaribi con donazione liberale, Aliprandi e Giustacchini con materie prime e materiali a supporto del progetto.

GREEN REVOLUTION. si configura come un’esperienza di autonomia a contatto con la natura. I ragazzi saranno immersi in 30 ettari di boschi, a due passi da Brescia. Dopo un 2021 ancora segnato dell’emergenza, sarà l’occasione per tornare a trascorrere 5 giorni all’insegna della socialità ricchi di avventura, divertimento, giochi di squadra, laboratori creativi, attività naturalistiche, escursioni nel bosco e passeggiate notturne. Tutte le proposte sono pensate per garantire la massima sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 richiesti. I partecipanti saranno divisi in 4 piccoli gruppi da 10 partecipanti. Per un totale di 40 ragazzi per ciascun campo. I campi saranno attivi dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio per un totale di 4 notti.

I° CAMPO: dal 23 al 27 agosto.

II° CAMPO: dal 30 agosto al 03 settembre.

Una grande rete di promotori si è attivata attorno all’iniziativa per sostenerne la massima diffusione. La Fondazione Guido e Angela Folonari, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, si è impegnata a mettere a disposizione fondi per sostenere la partecipazione di famiglie in stato di bisogno.

La Cooperativa Sociale CAUTO oltre ad essere tra gli organizzatori, ha scelto di sostenere per quest’anno GREEN REVOLUTION, assorbendo parte del costo della quota di iscrizione per i figli dei propri dipendenti.

La proposta ha visto anche il plauso di alcune autorevoli realtà del territorio bresciano tra cui CRASM Brescia (circolo ricreativo A2A – Sede di Brescia) e Garda Vita che hanno scelto di sopportare l’iniziativa a favore dei propri dipendenti e associati.

COSTI. Sarà possibile iscriversi sino al 18 luglio. Il costo del CAMPUS per ciascun partecipante è di 350 euro e comprende vitto e alloggio, educatori residenziali, esperti naturalisti, assicurazione RC. Sconti sono previsti anche per i residenti del Comune di Collebeato, grazie al contributo della amministrazione comunale il costo dei 5 giorni sarà di 250 euro.

ISCRIZIONI*: CAUTO Cooperativa Sociale – Settore di Educazione Ambientale tel. 030.3690338 – 345.9543115 (Anna) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. E-mail: eduambientale@cauto.it