“Pietre del diavolo o pietre delle streghe”: visita guidata virtuale BidiBrescia

(red.) Venerdì 30 aprile BidiBrescia ha organizzato la visita guidata virtuale dal titolo Pietre del diavolo o pietre delle streghe: passeggiando in montagna o attraversando i campi della provincia di Brescia, che lo si sappia o no, si finisce con l’imbattersi prima o poi in una di esse. Sono quanto ci resta da vedere di antichissime forme di religiosità che scorgevano in alcune rocce una manifestazione del divino.

Sono sempre state presentissime nel folklore e nel patrimonio mitico di tutta l’Italia mantenendo nei secoli buona parte della loro “temibilità”. Tutt’al più ciò che è mutato nei secoli è il segno delle emozioni che suscitano: con la diffusione del cristianesimo, per esempio, si è passati dalla primitiva riverenza a sentimenti di paura da esorcizzare.

Fino a pochissimo tempo fa venivano ancora “agite”: riempite, illuminate, usate come altari, come luoghi d’incontro per la preghiera o come scivoli. Si attraverseranno virtualmente luoghi bellissimi alla ricerca di manufatti carichi di mistero.

Tipologia: visita virtuale su piattaforma Zoom

A pagamento – Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

BidiBrescia-Il Mosaico