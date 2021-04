“La resistenza delle madri costituenti nell’impegno di Laura Bianchini”, oggi alle 18

La Cooperativa cattolica democratica di cultura informa che oggi, sabato 24 aprile, alle ore 18, in occasione del 76° della Festa della Liberazione, interverrà in videoconferenza Daria Gabusi, docente di Storia dell’educazione all’Università Cattolica, sul tema Una scelta di libertà per la ri-costruzione etico-civile. La resistenza delle madri costituenti nell’impegno di Laura Bianchini.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Rosa Bianca, l’Associazione nazionale Partigiani cristiani, le Fiamme Verdi di Brescia, le Acli provinciali di Milano.

Diretta sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Rosa Bianca.