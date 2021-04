25 Aprile, in piazza Loggia presidio-manifestazione delle associazioni partigiane

(red.) Nel 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, anche a Brescia le associazioni partigiane, nell’assoluto rispetto delle disposizioni anticovid, per festeggiare degnamente questo 25 Aprile e per ricordare il sacrificio di tanti partigiani e partigiane caduti per la libertà, organizzano una manifestazione presidio di natura statica alle 17 in piazza della Loggia.

L’unico accesso consentito alla piazza è previsto da Largo Formentone, mentre la sola uscita è prevista in via Dieci Giornate.

L’autorizzazione concessa dalla Questura di Brescia prevede la presenza massima di 180/200 persone; un segno tracciato con il gesso sul pavimento della Piazza indicherà la posizione precisa che dovrà essere assunta dai partecipanti per il rispetto del distanziamento. Volontari Anpi, Fiamme Verdi, Aned e Anei saranno presenti in piazza, a disposizione. Il programma prevede un Saluto alla città medaglia d’argento per meriti resistenziali da parte del Sindaco Emilio Del Bono e un intervento conclusivo da parte dei rappresentanti le associazioni partigiane.