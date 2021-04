25 Aprile: Calcinato ricorda i Morelli, “una famiglia nella tempesta della guerra”

(red.) Sabato 24 aprile alle ore 20.30 a Calcinato un ampio ventaglio di associazioni, forze politiche e sindacati – si va dalle Acli a Bene Comune, da In-Patto 2.0 alla Fnp-Cisl, dal Movimento Nonviolento all’Associazione X Giornate, dall’Anpi alle Fiamme Verdi, dall’Aned al Comitato Cittadini – organizza un convegno on line dedicato ai “Morelli: una famiglia a Calcinato nella tempesta della guerra”, al quale Gianni Mendini, Lorenzo Bravo e Maria Mendini, figli e nipote di Anna Maria Morelli, fulgida figura di educatrice antifascista scomparsa lo scorso 30 giugno.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori in un nota congiunta – intende fare memoria della cara e buona presenza di questa maestra che fu perseguitata e incarcerata dai nazifascisti, ultima testimone delle persecuzioni che subì con la sua famiglia e della necessità di tramandare la memoria dei nostri martiri, uccisi nelle carceri e nei lager, in difesa della storia italiana, dei valori fondativi della nostra comunità, della Repubblica nata dalla Resistenza”.

“Si parlerà quindi anche di suo padre Antonio, generale del Regio Esercito internato in Germania perché si rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana, e di suo fratello Giovanni, partigiano deportato nel lager di Mauthausen dove morì di sevizie e stenti l’11 febbraio 1945”, sottolineano.

L’iniziativa si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook di Calcinato In-patto 2.0 o sul canale YouTube dell’associazione X Giornate.