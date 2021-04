”Affari di guerra azioni di pace”: il 22 aprile con Emergency Brescia

(red.) ”Affari di guerra azioni di pace” è il titolo dell’incontro che si terrà il 22 aprile alle ore 20:45, organizzato da Amnesty International, Emergency Brescia e Movimento Nonviolento, nell’ambito di Manifesto Costituente.

Al progetto promosso dall’ANPI Provinciale, per celebrare il 75° dell’inizio dei lavori della Costituente, hanno aderito circa 50 associazioni, che stanno proponendo numerose iniziative a partire dai diversi articoli della Costituzione. Emergency Brescia, Amnesty International e Movimento Nonviolento hanno scelto di lavorare sull’art.11 della Costituzione che qui ricordiamo: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Si è quindi deciso di organizzare due incontri online, raccolti sotto il titolo “L’Italia ripudia la guerra?” e di programmare un concerto per l’inizio di giugno, con la speranza di poterlo fare dal vivo. Il primo incontro, dal titolo “Costruiamo la pace per ripudiare la guerra”, si è tenuto il 25 marzo con la partecipazione del prof. Matteo Frau dell’Università di Brescia e del giornalista Raffaele Crocco. Il secondo appuntamento si terrà il 22 aprile con i contributi di Francesco Gesualdi, coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, e di Francesco Vignarca,coordinatore delle Campagne Rete italiana pace e Disarmo.

L’incontro andrà oltre le pur necessarie riflessioni e cercherà di scendere più nel concreto, partendo dalla domanda: cosa può fare ciascuno/a di noi per attuare il ripudio della guerra, attraverso il proprio comportamento nella vita di ogni giorno? Francesco Gesualdi ci aiuterà a operare un collegamento tra le nostre scelte quotidiane e la possibilità di influenzare le imprese belliche e i loro sostenitori e finanziatori. Ci parlerà quindi del potere di condizionamento dei consumatori, del consumo critico e del boicottaggio, della produzione mista civile-militare e del settore bancario.

A Francesco Vignarca spetterà invece il compito di illustrare la situazione della produzione e del commercio delle armi in Italia, con riferimento alle Campagne della Rete italiana Pace e Disarmo. L’iniziativa sarà introdotta da una presentazione di Manifesto Costituente, alla quale seguirà l’introduzione di Mimmo Cortese di OPAL Brescia.

Giovedi 22 aprile alle ore 20:30 l’evento verrà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook delle Associazioni che organizzano l’iniziativa oltre a quella di Manifesto Costituente Brescia. Al termine delle interviste sarà anche possibile porre domande agli ospiti attraverso l’uso della chat.