Il legame tra acqua e cambiamenti climatici, può essere spiegato con la musica?

(red.) Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici.

Il RESEAU Centre for Mobilizing Innovation, ha scelto per la prima volta in assoluto un’orchestra italiana, il Bazzini Consort, per veicolare il suo messaggio. L’organizzazione non profit, con base all’università della Britsh Columbia di Vancouver in Canada, è un centro di eccellenza dedicato alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni innovative ed etiche per la qualità dell’acqua potabile e il benessere delle comunità indigene e non urbane, che per questi scopi, nel quinquennio 2019-2024, ha stanziato un budget di 1,6 milioni di dollari.

La sfida che propongono risponde alla domanda: possiamo usare la musica e altre arti per capire meglio come risolvere i problemi della qualità dell’acqua e del benessere nel ventunesimo secolo?

Per presentare il loro progetto, unico nel suo genere, è indetta una conferenza stampa on line.

VENERDì 19 MARZO ALLE 15.00 COLLEGANDOSI AL LINK: https://meet.google.com/sws-vjcz-whk