Filantropia ed economia sociale, un dibattito venerdì pomeriggio

(red.) Venerdì 12 Marzo, dalle ore 16:30, nell’ambito del digital talk “Filantropia ed Economia sociale. Nuove mappe in tempo di emergenza e ricostruzione” promosso da Fondazione Opes e da CGM, si discuterà di filantropia e di economia sociale e delle loro importanti relazioni alla base di una rigenerazione e di uno sviluppo sostenibile.

Nell’ultimo anno, segnato dalla pandemia che ha inasprito difficoltà e diseguaglianze, le imprese sociali e gli enti filantropici hanno avuto un ruolo fondamentale nell’arginare gli effetti della crisi.

Le Fondazioni a carattere filantropico, per la qualità, oltre che per la quantità delle risorse messe in campo e per la rapidità e flessibilità con cui le hanno messe a sistema, hanno dimostrato in maniera chiara che possono diventare soggetti decisivi a supporto delle imprese sociali, non solo durante l’emergenza, ma soprattutto nel percorso di crescita del Paese.

L’esigenza di sostenere in maniera sempre più rilevante le realtà imprenditoriali a vocazione sociale e la limitatezza delle disponibilità economiche da investire in questa direzione impongono una riflessione sulla necessità di elaborare nuovi modelli capaci di rigenerare le risorse. Modelli virtuosi in cui il sostegno economico offerto non si esaurisca nella realizzazione di un progetto, ma possa riconvertirsi in supporto per altre attività similari.

Il digital talk vedrà i relatori, tra cui Felice Scalvini, presidente della Fondazione ASM e di Assifero, l’associazione delle Fondazioni e degli enti filantropici italiani, confrontarsi su questi temi e sulle potenzialità di nuovi strumenti finanziari.

L’incontro sarà trasmesso sui canali facebook e Youtube e del Seoc, il Social Enterprise Open Camp Digital, un percorso formativo di appuntamenti online dedicati alla filantropia, all’economia sociale e a nuovi modelli finanziari.

Per partecipare è richiesta la registrazione.