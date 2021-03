San Felice del Benaco: 8 marzo, sinergia per le donne

(red.) In occasione della Festa della Donna, grazie all’impegno di coordinamento dell’Assessorato alle Pari Opportunità, a San Felice del Benaco si terranno una serie di eventi e occasioni di incontro e confronto, nelle modalità che l’emergenza sanitaria consente, dedicate all’intera Comunità, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. “La cultura e l’educazione, attraverso ogni mezzo convenzionale o innovativo, è irrinunciabile, a maggior ragione in questo momento” afferma l’Assessore Sandra Tarmanini, e continua “oggi più che mai è necessario accendere un riflettore sul ruolo delle donne che risultano essere tra gli individui che maggiormente stanno pagando le conseguenze della pandemia in corso”.

CINEMA E DONNE. QUANDO LA PARITÀ DI GENERE COMINCIA SULLO SCHERMO.

Un momento dedicato alla scuola secondaria di primo grado nel quale si parlerà di emancipazione femminile, pari opportunità, eliminazione della violenza sulle donne. Il cammino per garantire questi diritti è un percorso di civiltà che passa anche attraverso la rappresentazione cinematografica della nostra società. Il cinema si fa specchio delle criticità e orizzonte di storie motivazionali.

Una panoramica sulla rappresentazione della donna, tramite sequenze di film commentate per aiutarci a prendere coscienza del tragitto fatto negli ultimi decenni e della strada ancora da percorrere per raggiungere la piena parità di genere.

Evento in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Cinema Nuovo Eden, con Filmfestival del Garda che ha contribuito affinché gli incontri fossero gratuiti per tutti gli studenti.

L’appuntamento è per il 5 e 8 marzo in modalità online.

MUSA E GETTA. PROVE DI VITA INTIMA.

Evento inserito nel ciclo APERITIVI SPECIALI CON LE MUSE

Un appuntamento speciale, organizzato dalla Fondazione Raffaele Cominelli, dedicato alle donne.

Tea Ranno racconta Luisa Baccara. Modera Laura Marsadri, intervengono Arianna Ninchi e Silvia Siravo, curatrici dell’antologia “Musa e getta”.

Appuntamento in collaborazione con Festival Giallo Garda, fruibile liberamente attraverso le piattaforme online della Fondazione, domenica 7 marzo alle ore 11.00

SIPARIO! IN SALOTTO

Tre appuntamenti dedicati a “Storie di donne”, con l’animazione “I racconti di Parvana” di Nora Twomey (6 marzo) e i biopic “Marie Curie” di Marjane Satrapi (8 Marzo) e “Lou Von Salomè” di Cordula Kablitz-Post (13 Marzo).

I film saranno disponibili per la visione gratuita, nei giorni di programmazione, attraverso il canale vimeo di FFG (vimeo.com/filmfestivaldelgarda).

Eventi in collaborazione con Associazione Nonsolo8marzo.

PALAZZO EX MONTE DI PIETA’ ILLUMINATO DI GIALLO

Come faro simbolico attraverso il quale, l’Amministrazione si fa promotrice delle iniziative che poi seguiranno, per la sensibilizzazione sul tema della battaglia all’endometriosi.

VOLTI DI DONNE, NELLA STORIA

Alla PANCHINA ROSSA situata al Parco Zerneri, lunedì 8 Marzo verrà proiettato il video; “Volti di Donne, nella storia”. Per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria tale proiezione non prevede la presenza di pubblico, ma vuole essere simbolica e un momento di riflessione per i passanti.

In fine, sempre l’8 Marzo 2021, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA, l’Amministrazione ha aderito alla MARATONA DI LETTURA, proposta dall’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia, prof.ssa Roberta Morelli, che sarà trasmessa in diretta sul Canale ufficiale YouTube del Comune di Brescia dalle ore 17.00 fino alle ore 24.50 circa.