Sharing days, dal 29 gennaio viaggio nella sostenibilità in Lombardia

(red.) “SHARING DAYS. Diario di viaggio della sostenibilità in Lombardia”. E’ questo il progetto inedito con cui Confservizi Lombardia apre il nuovo anno e per il quale, riconosciuto l’alto valore dell’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, di Anci Lombardia, Fonservizi, Legambiente e Utilitalia. A partire dal 29 gennaio 2021, dalle 10.30 alle 13.00, con un appuntamento a cadenza mensile da gennaio a giugno 2021, conosceremo e dialogheremo con chi ha fatto della sostenibilità uno stile di vita, in azienda e fuori.

Sulla scia di un percorso che nel corso del 2018 ci ha portato alla scoperta dei territori in cui operano le aziende di pubblica utilità lombarde, nell’ottica di estrema resilienza alla pandemia che ha contraddistinto le nostre aziende di servizi pubblici, incontreremo in forma nuova e digitale esperienze di valore raccontate direttamente da testimonial di successo, figure chiave in processi di cambiamento sostenibile, volti a generare azioni che portino benefici all’interno e all’esterno delle organizzazioni.

“Da tempo in Confservizi Lombardia e all’interno delle nostre aziende – spiega il Presidente Alessandro Russo – stiamo lavorando sul tema della sostenibilità. Ne è nato un progetto condiviso costituito da una serie di incontri per raccontare come mondi apparentemente lontani da noi hanno affrontato i temi della sostenibilità dal punti di vista economico, del personale, della produzione… Abbiamo scelto un format misto, una parte webinar che riprende quello dei TED Talks americani (vorremmo essere un po’ precursori di nuove forme di comunicazione anche nei nostri ambienti) e che serva a tutti coloro che hanno interesse a crescere e lavorare su questi temi. Vorremmo fosse un progetto di respiro internazionale rivolto non solo agli addetti ai lavori e ai profili di vertice, ma anche con un taglio in grado di coinvolgere tutti coloro che lavorano all’interno delle nostre aziende, e sia per tutti occasione di crescita. Ogni viaggio si concluderà con un consiglio che i nostri interlocutori daranno alle aziende su come migliorare sui temi della sostenibilità. Alla fine, a giugno in occasione della nostra assemblea annuale, si comporrà un diario in cui avremo raccolto le migliori pratiche che ci hanno arricchito e aiutato a crescere”.

SHARING DAYS vuole essere un viaggio e ognuna delle sei tappe contribuirà a offrire una visione sulle diverse accezioni di sostenibilità.

“Il viaggio – interviene il direttore generale di Confservizi Lombardia Giuseppe Viola – partirà a gennaio con un focus su Ambiente e clima in cui interverrà Antonella Reggiori esperta di temi di sostenibilità ed economia circolare che porterà la testimonianza del Gruppo Carlsberg in ambiti nazionali ed internazionali, a febbraio parleremo di Sostenibilità ed Economia con Fabio Moliterni Analysis and Research di Etica Sgr, a marzo di Sostenibilità e persone con Raoul Romoli Venturi Communication and Public Relations Director del Gruppo Ferrero, ad aprile di Sostenibilità e Lavoro con Marco Gisotti autore del libro ‘100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e sostenibili’, a maggio il taglio sarà sull’Innovazione Tecnologica con Eugenio Sapora Country Manager Italy di Too good to go – app contro lo spreco alimentare, per concludere con l’importanza di Fare rete per la sostenibilità a voler sottolineare l’importanza di essere all’interno di una organizzazione in cui ciascuno si senta parte integrante di una comunità, con le sue peculiarità, ma per crescere insieme”.

Un’iniziativa dunque importante e trasversale e che è stata accolta con entusiasmo anche da Acque Bresciane, così infatti il Presidente Gianluca Delbarba: “abbiamo da poco presentato un piano di sostenibilità al 2045, certamente un momento sfidante e di grande impatto per una società come la nostra. E nella sfida diventa importante recepire le migliori esperienze che sulla sostenibilità si stanno dimostrando efficaci. Da questo punto di vista l’iniziativa posta in essere da Confservizi Lombardia ci apre una serie di suggestioni che cercheremo di cogliere seguendo con grande attenzione gli appuntamenti previsti in calendario”.

Primo appuntamento: il 29 gennaio, dalle 10.30 alle 13.00 le Utility lombarde incontrano l’esperienza internazionale di Carlsberg

Perché Carlsberg.

Together Towards ZERO è il progetto che esprime la visione di Carlsberg per un domani migliore in un momento di sfide importanti come il cambiamento climatico, la scarsità dell’acqua e le minacce alla salute pubblica. Il programma afferma le ambizioni e gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere al 2030:

▪ Zero carbon footprint: 0% emissioni di CO2 – 30% riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita;

▪ Zero water waste: 50% riduzione del consumo d’acqua nei birrifici – Lavorare in partnership per salvaguardare le risorse d’acqua condivise nelle aree ad alto rischio;

▪ Zero irresponsible drinking: tutti i mercati migliorano sul consumo responsabile;

▪ Zero accidents culture: 0 infortuni sul lavoro.